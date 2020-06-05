Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattındaki birlikleri denetledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Akar ve TSK'nın komuta kademesi, inceleme ve denetlemeler kapsamında sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla yüz yüze ve video konferans yöntemiyle toplantılar yaptı.

Akar ve komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BİRLİK KOMUTANLARINA HİTAP ETTİ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.

Başkan Erdoğan: "Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi, İdlib ve Libya'daki gelişmeler, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu gösterdi. Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir."