05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattındaki birlikleri denetledi

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattındaki birlikleri denetledi

Son dakika haberi... ve komuta kademesi, sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, Bakan Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
ABONE OL
BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şanlıurfa'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattındaki birlikleri denetledi | VİDEO MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR SINIR HATTINDAKİ BİRLİKLERİ DENETLEDİ | VİDEO

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Akar ve TSK'nın komuta kademesi, inceleme ve denetlemeler kapsamında sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla yüz yüze ve video konferans yöntemiyle toplantılar yaptı.

Akar ve komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Başkan Erdoğan askerlere seslendi! Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında! | VİDEO BAŞKAN ERDOĞAN ASKERLERE SESLENDİ! BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA! | VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN BİRLİK KOMUTANLARINA HİTAP ETTİ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.

Başkan Erdoğan: "Irak'ın kuzeyi, Barış Pınarı bölgesi, İdlib ve Libya'daki gelişmeler, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu gösterdi. Bu birliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir."

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA