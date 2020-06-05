Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 65 yaş üstü yasaklar kademeli kalkıyor
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 65 yaş üstü için yapılan çalışmayı MYK'da anlattı. 65 yaş üstünün sokak izninin haftada 2 güne çıkarılması planlanıyor. Yasağın tamamen son bulması 1 Temmuz'dan önce gerçekleşecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstünün gözü önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısındaydı. Beklenen haber gelmedi ancak evde çok daralan 65 yaş ve üstünün biraz daha nefeslenmesi için bir ara formüle gidilmesi planlandı.
1 TEMMUZ'U BULMAMASI HEDEFLENİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında "Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz" dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.
Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz'u bulmaması hedefleniyor.
KADEMELİ ADIMLARLA İLERLEYECEK
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.
YILBAŞINDA KORONAVİRÜSÜ KONUŞMAYACAĞIZ
Erdoğan'ın toplantıda Türkiye'nin pandemi sürecini başarılı yürüttüğü, havaların düzelmesiyle virüsün etkisinin azaldığını söylediği öğrenildi. Erdoğan, "Normalleşme sürecini de başarılı şekilde yürütüyoruz. Türkiye dünyaya her konuda örnek olacak bir ülke. Sokak kısıtlamasını bitirdik, seyahat yasağını sonlandırdık. Yeni paketler açıkladık. Turizmde de beklentimiz yüksek. Yaz aylarıyla birlikte vaka sayılarında da azalma görülüyor. Bilim Kurulu'nun çalışmaları ve vaka sonuçları da gösteriyor ki sanki yılbaşında hiç koronavirüs konuşmayacağız" dedi.
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