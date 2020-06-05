Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi
Son dakika haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin'in seçilmesine ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- O görüntülere inceleme başlatıldı!
- 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?
- 3 ilde FETÖ-PDY'ye operasyon!
- Başkan Erdoğan müjdeyi verdi!
- Yunanistan polis botumuza taciz ateşi açtı!
- TSK'dan sınır ötesi harekat
- YKS’ye girecekler dikkat! Çok önemli duyuru
- 18 yaş altı saat kaçta dışarı çıkacak?
- Sağlık turizminin gözdesi olacak!
- YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Heyecanlı bekleyiş! YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- 5 Haziran sokağa çıkma izin saatleri: 18 yaş altı bugün ne zaman, saat kaçta dışarı çıkabilecek?
- ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta plaj terliği dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri
- SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?