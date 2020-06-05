05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin seçildi

Son dakika haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 'in seçilmesine ilişkin karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'de yayımlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BEKİR ŞAHİN SEÇİLDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca aday gösterilen Yargıtay Daire Başkanı seçildi.

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