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Haberler Galeri Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika... 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü gruplar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu gruplar için belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin veriliyor. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde bu guplar için kısıtlamanın ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 13:10
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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüse karşı gösterilen büyük başarının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamanın ne zaman biteceği oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kısıtlama devam eden bu yaş grupları ile ilgili açıklama geldi. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte merak edilenler...

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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Koca, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

"Sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan en son Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimizin de haftada iki gün sokağa çıkma saatleri de belirtildiği şekilde uygulanıyor. Bilim Kurulu'nda bu gündeme geldi. Özellikle daha çok büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var. Düzenleme önümüzdeki hafta muhtemelen gündeme gelmiş olur, daha net bir karar. Bilim Kurulu'nun önerisi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmiş olur. O durumda zaten açıklanmış olur. Yani bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu, gelecek hafta bu netleşmiş olur."

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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Koca, büyüklerin ve gençlerin bu kısıtlılığına, bu fedakarlığına son vermenin tedbirlere uyulmasıyla doğru orantılı olduğunu yineledi.

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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 166 bin 422, can kaybının 4 bin 609 olduğunu, 931 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 130 bin 852'ye ulaştığını bildirdi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin dünün verilerini de paylaştı.