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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
Son dakika... 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü gruplar için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu gruplar için belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin veriliyor. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde bu guplar için kısıtlamanın ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.06.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 13:10
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