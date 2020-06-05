Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni hizmet binasında inceleme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nin ardından, inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) binasında incelemelerde bulundu.
Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
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