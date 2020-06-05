05 Haziran 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni hizmet binasında inceleme

Başkan , yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN O PROJEYE İNCELEME

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nin ardından, inşaat çalışmalarında son aşamaya gelinen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) binasında incelemelerde bulundu.

BAKAN ERSOY'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A BRİFİNG

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.



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