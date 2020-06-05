Dünya basını böyle gördü: Erdoğan artık Libya'nın patronu
Başkan Erdoğan önderliğinde güçlenen Libya resmi hükümeti, ülkesinde BAE ve kiralık Rus ordusu tarafından desteklenen darbeci Hafter'i yok etti. Dış basın, Libya'da gelişen bu önemli olayları "Ankara Hafter'i mağlup etti. Erdoğan artık Libya'nın patronu" başlığıyla gördü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac'ın dün Ankara'da yaptıkları görüşme ve Libya'daki son gelişmeler, İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesi tarafından "kazanan Erdoğan oldu" şeklinde yorumlandı.
Erdoğan ve Sarrac'ın görüşmesi, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin, Trablus ve civarını darbeci Hafter komutasındaki sözde Libya Ulusal Ordusu'ndan tamamen temizlediklerini ilan ettikleri gün gerçekleşmişti.
"ERDOĞAN ARTIK LİBYA'NIN PATRONU"
La Repubblica gazetesi haberi bugün baş sayfasından "Ankara Hafter'i mağlup etti. Erdoğan artık Libya'nın patronu" başlığıyla yayımladı. Gazete, iç sayfalarda da "Sarrac Trablus'ta Hafter'i yendi ve artık Sultan'ın (Erdoğan) kuralları hüküm sürüyor" başlığını kullandı. "Ankara, savaşın kaderini değiştirdi" diyen gazete, Sarrac'ın dünkü Türkiye ziyaretinin bir tesadüften ibaret olmadığını da vurguladı.
"GALİP RECEP TAYYİP ERDOĞAN"
"Libya savaşı elbette hala bitmiş değil" diyen gazete ancak halen kesin olan tek şeyin "Erdoğan'ın galibiyeti" olduğunu belirtti. Haberde şu ifadeler yer aldı: "Ama kesin olan bir şey var: Bu 14 aylık kuşatmanın sisleri arasından şu anda tek bir mutlak galip beliriyor ve bu Fayez El Sarrac hükümeti değil. Galip Recep Tayyip Erdoğan, 2019 sonundan bu yana çarpıcı bir siyasi ve askeri ivmeyle Trablus hükümetini savunmaya koşan, bir savunma anlaşması bir de enerji kaynaklarının paylaşımı anlaşması imzalayan, Trablus'a zırhlı araçlar, insansız uçaklar ve binlerce Suriyeli güçleri gönderen Türk Cumhurbaşkanı."
"TÜRK ŞİRKETLERİ GÖREVLENDİRİLECEK"
La Repubblica, "Türkiye'nin Libya'nın yeniden inşası için şirketlerini konuşlandıracağını" da belirtti ve Sarrac'ın da dün Ankara'da Türk firmalarını davet etmesini vurguladı.
"TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK ŞİRKETLERİNİ TEKRAR LİBYA'DA GÖRMEK İSTİYORUM"
Sarrac dün, "Ülkenizin ekonomik, siyasi ve bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum" demişti.
Gazete "Erdoğan da Sarrac'a, Türkiye'nin daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu söyledi, bunun anlamı Türkiye'nin daha fazlasını istediğidir" diye yazdı.
"Libya'daki oyun hala uzun ve karmaşık olacak. Başka aktörler de hala mevcut" denilen analizde şöyle devam edildi: "Trablus hükümetinin Sarrac'ı Ankara'ya yollarken Yardımcısı Ahmed Maitig'i ve Dışişleri Bakanı'nı da Moskova'ya göndermesi tesadüf değil.
"TÜM DÜNYA TÜRKİYE'NİN LİBYA'DA BELİRLEYİCİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ"
BBC Türkçe'nin haberine göre; La Repubblica haberini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Tüm dünya Türkiye'nin Libya'da belirleyici olduğunu kabul etti" şeklindeki sözleriyle noktaladı ve bu sözlerin "nihai özet" teşkil ettiğini belirtti.
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