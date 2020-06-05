Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yerli Tanı Kiti'ni tanıttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

YERLİ VE MİLLİ SOLUNUM CİHAZI BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Koronavirüs ile mücadelede solunum cihazının önemi görüldüğü zaman yaptığımız araştırmalarda Biosys firmasının bu alanda çalıştığını gördük. Daha önce bakanlığımızın destek verdiği bu şirketi hızlı üretim yapabilmesi de ülkemizdeki diğer büyük şirketlerin katkısı ile gerçekleşti.

Şu an bu cihazımız dünyanın birçok kıtasına ihraç ediliyor: Çad, Somali,Brezilya, Kazakistan, Libya, Özbekistan gibi onlarca ülkeye ya hibe olarak gönderilmiş ya da ihracatı gerçekleştirilmiş durumda.

YERLİ TANI KİTİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Buraya gelmeden önce arkadaşlarıma 'Yeni üretilen testleri de getirin.' dedim. Test kitleri Kovid ile mücadelede gündem olan konulardan bir tanesiydi. Yaygın olarak PCR testleri yapılıyor. Bunun yanında antikor testleri de özellikle tarama amaçlı testler de kullanılıyor.

Pandeminin ilk zamanlarında Çin'den test geldi-gelmedi tartışmaları olmuştu. Ben geçen gün yaptığımız bir konferansta 'Türk Lab' ile iletişime geçmiştim. Kendileri de bu antikor testlerini artık başarıyla ürettiklerini, Sağlık Bakanlığı'ndan da onay alındığından bahsettiler. Bu testi de buraya getirmek istedim. BU firmamız dünyanın her tarafına test kiti satabilen, Dünya Sağlık Örgütü'nün HIV testlerinin büyük bir kısmının tedarikçisi olan bir firmamız. Güçlü bir firmamız. Bu süreçte hemen çalışmalarına başlayarak, bu testlerden iletmiş oldular. Antikor testini kamuoyu ile paylaşmak istedim. Kandan yapılan bir antikor testi. 1.5 ay önce Çin'den geldi-gelmedi tartışmaları yapılan ürünü biz artık üretebiliyoruz.

YERLİ İLAÇ-AŞI

Ankara Üniversitesi'nde bir hocamız hayvan deneylerine başladı. Diğer 3 proje de hayvan deneyi aşamasına geldi, bu ay başlayabilir. Bu süreçler tamamlandıktan sonra da klinik aşamaya geçeceğiz.

YERLİ OTO

Temel atma hazırlıkları yapılıyor. Uygun bir takvime göre, çok kısa bir süre sonra temel atma gerçekleşecek.

Şuanda hedeflenen sürelerle ilgili büyük sarkmalar beklemiyoruz.