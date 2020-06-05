Başkan Erdoğan'dan tarihi açılış! 10 millet bahçesi birden hizmete girecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, bugün (Dünya Çevre Günü'nde) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni millet bahçelerimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor." dedi. Açılışla ilgili paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "İstanbul'a nefes aldıran yeşil alanlarımız çoğalıyor. Halkalı Millet Bahçesi ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, bugün Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.
13 millet bahçesinin açılışını 2018'de gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:
"Şimdi yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni millet bahçelerimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor."
HALKALI VE PENDİK MİLLET BAHÇESİ BUGÜN AÇILIYOR
Halkalı Millet Bahçesi ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılacak. Açılışla ilgili paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya," İstanbul'a nefes aldıran yeşil alanlarımız çoğalıyor. Halkalı Millet Bahçesi ve Pendik Millet Bahçesi bugün açılıyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'umuza hayırlı olsun. " dedi.
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