Son dakika: Başkan Erdoğan'dan tarihi açılış! 10 yeni millet bahçesi açıldı |Video

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi (Dünya Çevre Günü'nde) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor. Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi. Ayrıca Erdoğan, "Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında bir diğer öne çıkan açıklama ise, "Mehmetçik Libya, Suriye, Kuzey Irak’ta destan yazıyor" şeklinde oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, bugün Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı ve çok önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Aziz milletim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 9 ayrı şehrimizdeki 10 millet bahçemizin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm insanlığın 5 Haziran Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan bahçelerimiz iftihar verici eserlerdir.

"TOPLAM 23 MİLLET BAHÇESİNE ULAŞMIŞ OLUYORUZ"



Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak millet bahçelerinden 13'ünü 2 yıl önce hizmete açmıştık. Bugünle birlikte toplamda 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

Türkiye'nin cumhuriyet dönemindeki şehircilik geçmişi oldukça istikrarsız bir şekilde ilerlemiştir. Son 18 yıldır ülkemiz yılda 500 bin - 1 milyon arasında yeni konut inşaa etmiştir. Başlattığımız kentsel dönüşüm projeleri ile bunu daha da hızlandırdık. Şehirlerimiz gelişirken, park - çocuk oyun alanları gibi alanları da ihmal etmedik. Böylece 81 il ve ilçelerimizde örnek alanlar oluşturduk. Her alanda ülkemize kazandırdığımız eserler sayesinde, bu kısır döngüyü kırdık.



Salgın krizinden en az hasarla çıkmasını son 18 yıldaki hazırlıklara borçluyuz. Hiç kimse son 3 ayda yaşadıklarımızın ardından 83 milyon hep birlikte iyi ki Türkiye'de yaşıyoruz, iyi ki bu ülkenin vatandaşıyız dediğimizi inkar edemez.

Tüm Türkiye'de uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Geçtiğimiz haftaki sınırlamanın ardından bu yöntemi düşünmüyorduk. Bir ara 700'lere düşen vaka sayısı 1000'li rakama dayandı. Bunun üzerine sokağa çıkma kısıtlaması tedbirini gündemimize almak durumunda kaldık. Bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı dün gece ilan edildi. Bu 15 şehir başta olmak üzere, vatandaşlardan aldığımız değerlendirmelerde bizi kararı tekrar gözden geçirmeye yöneltti.

Bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından, günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etme kararı aldık.

BÜYÜK DEVLET OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK

Sahip olduğumuz güçlü altyapı ve değerler aynı zamanda 2023 hedeflerimizin de sembolüydü. Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik.



"MEHMETÇİK LİBYA, SURİYE, KUZEY IRAK'TA DESTAN YAZIYOR!"



Askerimiz Libya'da, Kuzey Irak'ta, İdlib'de, Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadelede destan yazıyor. Kendi imkanlarımızla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz, yatırımlarımızı yapıyoruz.