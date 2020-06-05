Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Son dakika haberine göre Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi bu sabah Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, saat 06.00'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
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