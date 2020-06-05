05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Son dakika haberine göre 'in Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz () gemisi bu sabah 'ye ulaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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CEZAYİR'DEN YOLA ÇIKMIŞTI! TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Haziran'da 'den ayrılan gemisi bu sabah 'ye giriş yaptı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, saat 06.00'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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