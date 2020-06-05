Son dakika: Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 1 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bu sabah Türkiye'ye giriş yaptı.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, saat 06.00'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.