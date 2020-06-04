05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Vekillikleri düşürülen 2 HDP'li tutuklandı

Son dakika haberleri....   Milletvekili Musa Farisoğulları ve  Milletvekili Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürülmüştü. 2 HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında yakalama kararı çıktı. Farisoğulları ve Güven, emniyet ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Farisoğulları ile Leyla Güven, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLEN 2 HDP'Lİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca, milletvekilliği düşürülen Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Vekillikleri düşürülen 2 HDP'li hakkında yakalama kararı VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLEN 2 HDP'Lİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

2 HDP'Lİ İÇİN KARAR VERİLDİ

Başsavcılık, Güven ve Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkarttı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Vekilliği düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Bugün milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven de, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düştü! SON DAKİKA: CHP'Lİ ENİS BERBEROĞLU, HDP'Lİ LEYLA GÜVEN VE MUSA FARİSOĞULLARI'NIN VEKİLLİKLERİ DÜŞTÜ!

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