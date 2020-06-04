04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye DEAŞ'la mücadele eden tek ülke

Türkiye DEAŞ'la mücadele eden tek ülke

, 'la mücadele koalisyonu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluslararası toplantıda DEAŞ'la mücadeleye dikkat çeken Önal, ", şehitler verme pahasına Koalisyon içinde terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2020
ABONE OL
TÜRKİYE DEAŞ'LA MÜCADELE EDEN TEK ÜLKE

, 'nin, Koalisyon içinde terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke olduğunu söyledi.

Önal, video konferans yöntemiyle yapılan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

"GÖĞÜS İLE GÖĞÜSE MÜCADELE EDEN TEK ÜLKEYİZ"

Sedat Önal, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede en ön safta yer aldığının altını çizerek, "Türkiye, şehitler verme pahasına Koalisyon içinde terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke." dedi.

DEAŞ ile mücadelede önerilen 3 ayaklı vizyonun (düzenli bilgi ve istihbarat paylaşımı, DEAŞ'ı ortaya çıkaran sebeplerle mücadele ve meşru yerel ortaklarla çalışılması) uygulanmasının önemine dikkati çeken Önal, 'de terörizmle mücadelede meşru ortaklarla çalışılması gerektiğini ve terörizmin her çeşidiyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"BARIŞ VE İSTİKRARIN TESİSİ İÇİN..."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri 'in milislerinin aksine, talebi çerçevesinde ve ilgili Birleşmiş Milletler () Güvenlik Konseyi kararı bağlamında Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümeti desteklediğini ve Libya'da barış ve istikrarın tesisi için çaba gösterdiğini aktardı.

Toplantı sonunda yayımlanan bildiride, DEAŞ ile mücadelenin ancak meşru yerel ortaklarla iş birliği içinde gerçekleştirilmesinin gerektiği kayda geçirildi.

Ayrıca bildiride, Koalisyonun terörizmin her tür ve oluşumuna karşı hazırlıklı olmanın sürdürülmesinin önemi de vurguland��.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA