Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek
OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Akar'ın onayıyla 4562 personel TSK'dan ihraç edildi, 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" dedi.
SON DAKİKA HABERİ: Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan korona virüs salgınına karşı çeşitli önlemler almaya devam ederken, diğer yandan her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine devam ediyor. Gerek yurt içi, gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütüne büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahlarda devam eden çalışmalarda FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel inceleniyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 4 bin 562 oldu. Söz konusu ihraç işlemlerinin 3 bin 554'ü geçen sene, bin 3'ü ise bu sene gerçekleşti. Söz konusu süre içinde 531 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. Söz konusu süreci kararlılıkla ve hassasiyetle takip ettiği öğrenilen Bakan Akar'ın önüne gelen dosyalarla ilgili hemen işlem yaptığı, bu konuda önünde bekleyen bir dosyanın bulunmadığı öğrenildi.
"AMACIMIZ BU TERÖRİSTLERİ İÇİMİZDEN TAMAMEN TEMİZLEMEK"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Adli ve istihbarat kurumlarıyla yakın çalışmalarımız sürüyor. Yeni bilgi, belge geldikçe, kanaat oluştukça hemen işlem yapılıyor. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığınca FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar TSK'dan 19 bin 583 personelin ihraç edildiği, 4 bin 156 personel hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği belirtilmişti.
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