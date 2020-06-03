03 Haziran 2020, Çarşamba
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CHP'li belediyeler heykelden vazgeçemiyor! Esenyurt Belediyesi halkın parasını heykele harcadı

’li belediyeler, halkın parasını hizmet yerine heykele harcıyor. CHP’li  Belediyesi’nin yerel seçimlerden bu yana yaptığı ilk icraatı yine heykel oldu. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı 'un talimatıyla, ilçedeki kültür merkezinin önüne  heykeli yapıldı. Mega projelere karşı çıkan CHP'nin kamu kaynaklarını millete hizmet yerine heykele harcadığı, son 2 yılda heykellere ödenen paranın tam 17 milyona yaklaştığı biliniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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CHP'NİN HEYKEL AŞKI! RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Kirlilik ve pis kokudan vatandaşın pencere bile açamadığı, çöp dağlarının oluşturduğu 'li il ve ilçe belediyelerde, millet için verilen ödeneklerin akıbeti belli oldu. Batılı ülkelere parmak ısırtan, 'nin şahlanışında mihenk taşı olan mega projelere karşı çıkan CHP'nin kamu kaynaklarını millete hizmet yerine heykele harcadığı, son 2 yılda heykellere ödenen paranın tam 17 milyona yaklaştığı biliniyor. Proje yapmak deyince parklara gerekli gereksiz her yere heykel yapmak olarak algılayan CHP'li belediyeler yine şaşırtmadı.

ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN DEV PROJE: HEYKEL

Seçimlerden hemen sonra CHP'li Belediye Başkanı ilk icraatı olarak 'nda bulunan Atatürk heykelini yıkatmıştı. Son günlerde, korona sürecinde büyük bir felaketin önüne geçen şehir hastanelerinin yapımını eleştiren CHP'den, yeni bir heykel çalışması geldi. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı 'un talimatıyla, ilçedeki kültür merkezinin önüne heykeli yapıldı.

15 AY SONUNDA İLK ÇİVİSİNİ..."

İlçe sakinleri ise yapılan bu projeye tepki gösterdi. İlçenin daha önemli sorunları olduğunu belirten Esenyurtlular, yapılan heykeli eleştirdi. Esenyurt AK Parti Meclis Üyesi Gazanfer Karakaş, CHP'li Esenyurt Belediyesinin projesini tiye alarak böyle paylaştı. "Esenyurt belediye başkanı çok şükür 15 ay sonunda ilk çivisini Kültür merkezinin önüne Nazım Hikmet'in heykelini dikerek çaktı. Tebrikler sayın Başkan sizden de bu beklenirdi, Durmak yok heykel dikmeye devam."

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