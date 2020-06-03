CHP'li belediyeler heykelden vazgeçemiyor! Esenyurt Belediyesi halkın parasını heykele harcadı

Kirlilik ve pis kokudan vatandaşın pencere bile açamadığı, çöp dağlarının oluşturduğu CHP'li il ve ilçe belediyelerde, millet için verilen ödeneklerin akıbeti belli oldu. Batılı ülkelere parmak ısırtan, Türkiye'nin şahlanışında mihenk taşı olan mega projelere karşı çıkan CHP'nin kamu kaynaklarını millete hizmet yerine heykele harcadığı, son 2 yılda heykellere ödenen paranın tam 17 milyona yaklaştığı biliniyor. Proje yapmak deyince parklara gerekli gereksiz her yere heykel yapmak olarak algılayan CHP'li belediyeler yine şaşırtmadı.

ESENYURT BELEDİYESİ'NDEN DEV PROJE: HEYKEL

Seçimlerden hemen sonra CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı ilk icraatı olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelini yıkatmıştı. Son günlerde, korona sürecinde büyük bir felaketin önüne geçen şehir hastanelerinin yapımını eleştiren CHP'den, yeni bir heykel çalışması geldi. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Deniz Bozkurt'un talimatıyla, ilçedeki kültür merkezinin önüne Nazım Hikmet heykeli yapıldı.

15 AY SONUNDA İLK ÇİVİSİNİ..."

İlçe sakinleri ise yapılan bu projeye tepki gösterdi. İlçenin daha önemli sorunları olduğunu belirten Esenyurtlular, yapılan heykeli eleştirdi. Esenyurt AK Parti Meclis Üyesi Gazanfer Karakaş, CHP'li Esenyurt Belediyesinin projesini tiye alarak böyle paylaştı. "Esenyurt belediye başkanı çok şükür 15 ay sonunda ilk çivisini Kültür merkezinin önüne Nazım Hikmet'in heykelini dikerek çaktı. Tebrikler sayın Başkan sizden de bu beklenirdi, Durmak yok heykel dikmeye devam."