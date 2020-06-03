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İçişleri Bakanlığı harekete geçti! CHP’li vekilin CHP’li belediyeye 2 milyonluk rüşvet suçlamasında flaş gelişme

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın özel haberine göre, 24. Dönem Milletvekili Yıldıray Sapan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP’li ’nin 2 milyon lira rüşvet aldığı suçlamasında bulunmuştu. İddialar üzerine Sabah’a konuşan Sapan, Antalya kamuoyunun bu olay ile çalkalandığını ileri sürmüştü. Skandal iddia ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Haberleri ihbar kabul eden bakanlık, iddiaları araştırma üzer müfettiş görevlendirdi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24. Dönem Milletvekili Yıldıray Sapan, 21 Mayıs günü Twitter hesabı üzerinden Antalya'nın 'ye ait ile ilgili çok konuşulacak bir suçlamada bulunmuştu. Sapan, CHP Genel Başkanı ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu etiketlediği tweetinde, Kumluca Belediyes'nin 2 milyon lira rüşvet aldığını iddia etmişti.

CHP'li eski vekil tweetinde; "@kilicdarogluk haftalardır AK Partili belediyenin 500 bin tl rüşvet aldığını konuşuyor. Ve fakat Kumluca Belediye'sinin aldığı iddia edilen 2 milyon TL'den hiç söz etmiyor! KK'ya bir Rus atasözünü hatırlatayım; "eviniz camdan ise başkasının evini taşlamayın" @mustafakoleoglu" demişti.

İddianın daha önce sosyal medya üzerinden ve siyasi kulislerde de konuşulduğu biliniyordu. Ayrıca Kumluca Belediyesi ile ilgili rüşvet iddiasının Kılıçdaroğlu'na iletildiği, CHP'li başkanın Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı bu konuyla görevlendirdiği de iddialar arasındaydı…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Tüm bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı'nca harekete geçildi. Edinilen bilgiye göre, bakanlıkça haberler ihbar kabul edildi. Bu durum üzerine Bakanlıkça müfettiş görevlendirildi. Bakanlık müfettişlerinin Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu, Yıldıray Sapan ve tarafları dinleyeceği öğrenildi.

Sabah'ın ulaştığı Yıldıray Sapan, tweetinin arkasında olduğunu söyleyerek, Antalya kamuoyunun bu olay ile çalkalandığını, milletvekili Aydın Özer başkanlığında toplantılar yapıldığını, sorunun çözülmeye çalışıldığını ifade etmişti.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

CHP’li vekilden CHP’li belediyeye 2 milyonluk rüşvet suçlaması CHP’Lİ VEKİLDEN CHP’Lİ BELEDİYEYE 2 MİLYONLUK RÜŞVET SUÇLAMASI

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