Son dakika: Lufthansa Havayolları'nda 2,1 milyar euro zarar! Şirketten flaş karar

İlk çeyrekte Lufthansa'nın satışları 6,4 milyar euro olurken, faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş zarar ise 1,2 milyar euro oldu.

Lufthansa yaptığı açıklamada, 2020 yılı için detaylı bir görünüm ortaya koymanın hala imkansız olduğunu, kapasite kullanımının orijinal planların yüzde 40'ı seviyesine ancak Eylül ayında ulaşabileceğini öngördüklerini de bildirdi.

Şirket, 2021'de 300 uçağın, 2022'de ise 200 uçağın yerde kalacağını öngörüyor.