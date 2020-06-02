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Milli fırkateyn İstanbul F-515 için yerli güç birliği! STM yükleniciliğinde yerlilik oranının yüzde 75 olacak
Milli fırkateyn İstanbul F-515 için kritik bir adım geldi. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde, Ada sınıfı MİLGEM korvetlerinin devamında inşa edilen milli İstanbul Fırkateyni'nde yerlilik oranının yüzde 75'e çıkarılması hedefleniyor. Endüstriyel üretim yapan ve teknoloji odaklı yerli tedarikçilerin sözleşme genelindeki anlaşma hacimleri üçte iki seviyesinde bulunuyor. İstanbul Fırkateyni F-515 i, Ocak 2023'te seyir kabul testlerine başlayacak, Eylül 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.
Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 13:09
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