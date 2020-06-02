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Haberler Galeri Milli fırkateyn İstanbul F-515 için yerli güç birliği! STM yükleniciliğinde yerlilik oranının yüzde 75 olacak

Milli fırkateyn İstanbul F-515 için yerli güç birliği! STM yükleniciliğinde yerlilik oranının yüzde 75 olacak

Milli fırkateyn İstanbul F-515 için kritik bir adım geldi. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde, Ada sınıfı MİLGEM korvetlerinin devamında inşa edilen milli İstanbul Fırkateyni'nde yerlilik oranının yüzde 75'e çıkarılması hedefleniyor. Endüstriyel üretim yapan ve teknoloji odaklı yerli tedarikçilerin sözleşme genelindeki anlaşma hacimleri üçte iki seviyesinde bulunuyor. İstanbul Fırkateyni F-515 i, Ocak 2023'te seyir kabul testlerine başlayacak, Eylül 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 13:09
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Milli fırkateyn İstanbul F-515 için yerli güç birliği! STM yükleniciliğinde yerlilik oranının yüzde 75 olacak

MİLGEM Projesi'nin devamında üretilecek İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni, önceki gemilerden daha yüksek yerlilik oranıyla Türk Deniz Kuvvetlerine kazandırılacak. Yurt içinde ve dışında deniz platformu inşa ve modernizasyon faaliyetleri yürüten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, sorumluluk üstlendiği projelerde bugüne kadar yaklaşık 300 sistem sağlayıcı ve 400'ü aşkın inşa malzemesi üretici ve tedarikçisiyle başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.

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Milli fırkateyn İstanbul F-515 için yerli güç birliği! STM yükleniciliğinde yerlilik oranının yüzde 75 olacak

Şirket tarafından, ana alt yüklenicilerden biri olunan MİLGEM Projesi'nin ilk 4 gemisi, Ada sınıfı korvetlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tesliminin ardından projenin devamı niteliğinde ve STM'nin ana yüklenici sorumluluğunda İ Sınıfı Fırkateyn (MİLGEM Projesi 5'inci gemi) Tedariki Projesi, Test ve Eğitim Gemisi Projesi (TCG UFUK A-591), Yeni Tip Denizaltı Projesi, Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyon Projesi, Pakistan ile Denizde İkmal Tankeri Projesi ve Agosta 90B Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyon Projesi gerçekleştiriliyor.

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Milli fırkateyn İstanbul F-515 için yerli güç birliği! STM yükleniciliğinde yerlilik oranının yüzde 75 olacak

Pakistan'da yürütülen projelerde, MİLGEM Projesi'nde çözüm ortağı olan yurt içi firmaların sistemlerinin de büyük oranda kullanılması bu firmalara ihracat imkanı sağlıyor, ürünlerin uluslararası platformlarda tanınmasına katkıda bulunuyor.

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Milli fırkateyn İstanbul F-515 için yerli güç birliği! STM yükleniciliğinde yerlilik oranının yüzde 75 olacak

Şirket geçen yılın nisan ayında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile MİLGEM 5'inci Gemi (İstanbul/F-515) Tedarik Sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle STM, geminin tasarımı, silah-elektronik sistemleri ve ana tahrik sistemi sorumluluklarını da kapsayacak şekilde ana yüklenici olarak görevlendirildi. ASELSAN ve HAVELSAN'ın ana iş ortakları olarak yer aldığı projede, 150'den fazla sistem için 80 civarında alt yüklenici görev yapıyor. Toplamda sözleşmeli ve sipariş emriyle çalışılan firma sayısı ise 220'yi buluyor.

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Milli fırkateyn İstanbul F-515 için yerli güç birliği! STM yükleniciliğinde yerlilik oranının yüzde 75 olacak

YENİ KATKILARA AÇIK KAPI

İ Sınıfı Fırkateyn Sözleşmesi'nde, sistem ve sistem sağlayıcı firmalar önceki MİLGEM gemilerindeki firmalarla aynı olacak şekilde kurgulandı ve mevcut yerli firmalarla projeye başlandı.