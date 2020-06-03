03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... ve , Toprak Mahsulleri Ofisi ve Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020
ABONE OL
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, ve Orman Bakanlığında açık bulunan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne Nurettin Taş atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Yıldız'ın ataması yapılırken, Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşavirliğine ise İbrahim Erkan Keleş getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Akdeniz'de 7 bölge için petrol hamlesi RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! AKDENİZ'DE 7 BÖLGE İÇİN PETROL HAMLESİ
Son dakika: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı SON DAKİKA: MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA