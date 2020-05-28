Son dakika: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberine göre Türkiye'nin Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan ve Macaristan ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aşkabat'ta 15 Kasım 2017'de imzalanan "Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergah Anlaşması)"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan ile imzalanan bu anlaşmayla ülkeler arasında yüklerin ve yolcuların sorunsuz şekilde hareketinin ve ulaştırma imkanlarının kolaylaştırılması, emniyetinin sağlanması ve transit trafiğe yönelik gerekli yardımın sağlanması hedefleniyor.
Resmi Gazete'de, 7 Kasım 2019'da Budapeşte'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.
Anlaşma, iki devlet arasında mevcut kültürel ilişkileri güçlendirmeyi ve ortak iş birliğini eşitlik ve saygı temelinde daha fazla geliştirmeyi hedefliyor.
Anlaşma, iki ülke arasında kültürel mirasın korunması, restorasyonu ve bilimsel olarak araştırılması üzerine ortak projeler düzenlenmesinin yanı sıra koleksiyonların zenginleştirilmesi amacıyla mikro filmler ile el yazmaları ve diğer kütüphane materyallerinin dijital kopyalarının değişimi konularını da kapsıyor.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'cü Öksüz'ün yeğeninden müthiş itiraflar
- Türkiye'ye meteor mu düştü?
- İşte FETÖ’nün kara propaganda ağı
- e Devlet askerlik yerleri sorgulama
- Üniversitelerde yeni dönem!
- Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı gözaltına alındı
- Aile Hekimliklerine yeni kurallar geliyor!
- Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem
- Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a sert tepki
- Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Türkiye'ye göktaşı mı düştü? Karadeniz'e meteor mu düştü? Trabzon, Artvin, Elazığ, Erzincan...
- e Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2020 Haziran celp dönemi Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonuçları...
- A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğu: Toshiba Smart Led TV dikkat çekiyor! A101 perşembe indirimleri neler?
- Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman bitiyor?
- Aldın Aldın! 28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta blender seti ve vakumlu poşet dikkat çekiyor!
- Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?
- Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula
- Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?
- Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?