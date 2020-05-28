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Son dakika: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre 'nin , , , Türkmenistan ve ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, 'de yayımlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2020
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MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR RESMİ GAZETE'DE

Aşkabat'ta 15 Kasım 2017'de imzalanan "Transit ve Ulaştırma (Lapis Lazuli Güzergah Anlaşması)"nın onaylanması hakkında karar 'de yer aldı.

, , ve Türkmenistan ile imzalanan bu anlaşmayla ülkeler arasında yüklerin ve yolcuların sorunsuz şekilde hareketinin ve ulaştırma imkanlarının kolaylaştırılması, emniyetinin sağlanması ve transit trafiğe yönelik gerekli yardımın sağlanması hedefleniyor.

Resmi Gazete'de, 7 Kasım 2019'da Budapeşte'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Anlaşma, iki devlet arasında mevcut kültürel ilişkileri güçlendirmeyi ve ortak iş birliğini eşitlik ve saygı temelinde daha fazla geliştirmeyi hedefliyor.

Anlaşma, iki ülke arasında kültürel mirasın korunması, restorasyonu ve bilimsel olarak araştırılması üzerine ortak projeler düzenlenmesinin yanı sıra koleksiyonların zenginleştirilmesi amacıyla mikro filmler ile el yazmaları ve diğer kütüphane materyallerinin dijital kopyalarının değişimi konularını da kapsıyor.

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