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Resmi Gazete'de yayımlandı! Akdeniz'de 7 bölge için petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu alanlar için, ilave arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu. Onay çıkması halinde 7 bölgede daha petrol aranacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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AKDENİZ'DE PETROL HAMLESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, , 'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulundu.

TPAO, ve 'te süresi bitecek petrol işletme ruhsatının 10 yıl daha uzatılması için de başvurdu.

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