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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Türk ve Rus askeri güçleri...

() "'deki kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus icra edildi." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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MSB: TÜRK VE RUS ASKERİ GÜÇLERİ...
() "'deki kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus icra edildi." açıklamasında bulundu.

RUSYA İLE VARILAN ANLAŞMANIN GEÇMİŞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, İdlib'de ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

MUTABAKAT 6 MART'TA SAĞLANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan İdlib mutabakat metni şöyle:

1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacatır.



3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır.

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