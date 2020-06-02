Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Türk ve Rus askeri güçleri...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." açıklamasında bulundu.
RUSYA İLE VARILAN ANLAŞMANIN GEÇMİŞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, İdlib'de ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.
MUTABAKAT 6 MART'TA SAĞLANDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan İdlib mutabakat metni şöyle:
1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.
2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacatır.
3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.
İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır.
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