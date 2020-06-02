RTÜK üyeliği düşen CHP'li Faruk Bildirici'nin cinsel ürün fantezisi! Sahtekarlara göz yumarak desteklemiş
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği düşen Faruk Bildirici’nin ekranlardan sahte cinsel ürün ve bitkisel ilaç satanlara göz yumarak desteklediği ortaya çıktı. CHP kontenjanından seçilerek görev yapan Faruk Bildirici gibi bazı üyeler bu tip yayıncıları cesaretlendiriyor. Bildirici’nin tutumuyla cesaretlenen sahtekârların, verilen cezalara karşı açtıkları davalarda bu karşı oyları emsal gösterdikleri öğrenildi.
Ekranlardan sahte ürün pazarlaması, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun en çok mücadele ettiği konuların başında geliyor. Haftalık toplanan RTÜK, neredeyse her kurul toplantısında halkı kandıran yayıncılara ceza üzerine ceza veriyor.
Üyelerin karşı oyları cesaretlendiriyor. Genellikle uydu kanalları üzerinden yayın yapan sözde televizyonların tek amacı yalan beyanlarla vatandaşları dolandırarak milyonlarca liralık haksız kazanç elde etmek.
RTÜK'ün internet sayfasından yayınlanan Üst Kurul kararları incelendiğinde açıkça görülüyor ki, muhalefet kontenjanından seçilerek görev yapan Faruk Bildirici gibi bazı üyeler bu tip yayıncıları cesaretlendiriyor.
Her şeye muhalif sözde Ombudsman Faruk Bildirici'nin tutumuyla cesaretlenen sahtekârların, verilen cezalara karşı açtıkları davalarda bu karşı oyları emsal gösterdikleri öğrenildi.
ESKİ ÜYE BİLDİRİCİ'NİN AÇIK DESTEĞİ
3 buçuk ay gibi kısa bir süre RTÜK Üyesi olan Bildirici, bu kısa zaman zarfında katıldığı toplantılarda tam 51 kez diğer Üyelerin ceza verme iradelerinin aksine oy kullandı.
Uzman raporlarında DORUK TV, EVİN TV, SILA TV, METRO RTV, KANAL C, GALA TV, HAZAN TV, 365 gibi ilginç isimlerle yayın yapan televizyonlardan satılan sahte ürünlerin yalan beyanla cinsel performansı artırdığı ve cinsel sorunlara çözüm olduğu şeklinde pazarlandığı açıkça ifade edilirken Bildirici bu raporlara karşı çıktı.
"Orjinal Viagra 100 Adet Performans + 2 Kutu Bayan Damla+2 Kutu … Krem, 0216 277 73 .., 99.90 TL + Kargo Bedava" "Damlamız Bayan Azdırır, Performans Arttırır, .., 50 Alana 50 Bedava, 2 Kutu Krem Bedava, 90 Dakika …" şeklinde sözlü ve yazılı ifadelerin geçtiği yayınlardan rahatsız olmayan Bildirici, RTÜK'ün diğer Üyelerinin karşısında yer aldı.
Tam 51 kararın son cümlesi şu şekilde sona eriyor:
"Üst Kurul Üyesi Faruk BİLDİRİCİ' nin karşı oyu ve oy çokluğu ile karar verildi."
Oysa ki, yasaya göre sağlık beyanıyla sahte ürün satışı yasak.
Faruk Bildirici'nin 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde... takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına... yer verilemez..." hükmünü ihlal eden kanallara neden göz yumduğu merak ediliyor.
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