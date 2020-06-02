02 Haziran 2020, Salı
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Polis Atakan Arslan'ın şehit eden zanlı ve yanındakiler adliyede

'da geçen cumartesi günü 'dur' ihtarına uymayıp, açtığı ateşle 31 yaşındaki polis memuru 'ı şehit eden M.E.C. (25) ile yanında bulunan F.A. (20) ve M.A. (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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POLİS ARSLAN'IN ŞEHİT EDEN ZANLI ADLİYEDE

Cumartesi günü 5 Nisan Mahallesi'nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği M.E.C. ile yanında bulunan F.A. ve M.A. 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Şüphelilerden M.E.C. yanındaki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunun isabet ettiği polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler M.E.C., F.A. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. 'Kasten yaralama', 'gasp', 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde bulundurma', 'resmi belgede sahtecilik', 'ateşli silah ve bıçak bulundurma' gibi 25 suçtan kayıtları bulunduğu ortaya çıkan 3 şüpheli, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Şehit Atakan Arslan'ın faili ağzında jiletle polislere saldırmış SON DAKİKA: ŞEHİT ATAKAN ARSLAN'IN FAİLİ AĞZINDA JİLETLE POLİSLERE SALDIRMIŞ
Son dakika: Atakan Arslan'ı şehit eden kalleş gözaltına alındı SON DAKİKA: ATAKAN ARSLAN'I ŞEHİT EDEN KALLEŞ GÖZALTINA ALINDI

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