Muğla'nın çöpünden "fesat" kokusu
Muğla'nın Menteşe Belediyesi tarafından 66 mahallenin katı atıklarının toplanması işi ile ilgili yapılan ihalenin iptal edilmesinde görevlerini kötüye kullandıkları iddia edilen Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven ve Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Eryılmaz hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce haklarında ‘soruşturma izni’ verilmeyen iki isim hakkında ‘soruşturma izni’ çıktı.
Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Muğla'nın merkez ilçesi olan Menteşe Belediyesi tarafından 66 mahallenin katı atıklarının toplanması işi ile ilgili yapılması planlanan ihalenin iptal edilmesinde görevlerini kötüye kullandığı iddia edilen Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven ve Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Eryılmaz hakkında daha önce soruşturma izni verilmemişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma izni verilmemesine itiraz eden Maliye Hazinesi'nin başvurusu sonucu İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nce şüpheliler hakkında 'soruşturma izni' verilmesine hükmedildi.
SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ
Dairece verilen kararda, Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından Menteşe İlçesi sınırları içinde kalan 66 mahallenin katı atıklarının toplanması ile ilgili yapılması planlanan ve ihale numarası 2015/50626 olan ihalenin iptal edildiği, şikayet konusu ihale ilgili yaptırılan ön incelme sonucunda, 5018 sayılı kanunda belirtilen kamu zararının oluşmadığı kaydedildi.
Kararda, "Kişi ve kurumların mağdur edilmesi veya kişi ve kurumlara haksız kazanç sağlandığına ilişkin hususların somut olarak tespit edilemediği, ihalenin teklifler verilmeden iptal edildiği ve herhangi bir teklif değerlendirilmediğinden Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven ve Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Eryılmaz hakkında isnat edilen kamu kurum ve kuruluşları ihalelerine fesat karıştırma iddiasının Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlık soruşturma gerektirecek nitelik ve yeterlilikte olmadığı kanaatine varıldığından Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güven ve Deste Hizmetleri Müdürü Ahmet Eryılmaz hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verildiği anlaşılmıştır" denildi.
Haklarında ön inceleme yapılan Mehmet Güven ve Ahmet Eryılmaz'ın Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/29 esasına kayden açılan davada, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçlamasıyla genel hükümlere göre yargılamasının yapıldığı kaydedildi.
Mahkemece sanıkların eyleminin 'Görevi kötüye kullanma' suçunun düzenlendiği TCK 257/1. Maddesi kapsamında kalma ihtimali bulunduğundan soruşturma izni verilmesinin talep edildiği belirtildi.
Ön İnceleme Oluru'nun 'görevi kötüye kullanma' suçu kapsamında verilmesi gerekirken ilgililer hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçlamasıyla genel hükümlere göre yargılamalarının devam ettiği dikkate alındığında, Güven ve Eryılmaz'ın görev gereklerini yerine getirip getirmediği, görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma suçunu işleyip işlemediklerinin değerlendirilmesinin adli makamlarca yapılması gerektiği sonucuna varıldığı kaydedildi.
Kararda, Mehmet Güven ve Ahmet Eryılmaz hakkında soruşturma izninin verilmesine hükmedildi.
Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH
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