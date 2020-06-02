Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 kardeş öldü, Ziraat Odası Başkanı yaralandı
Akçakale-Şanlıurfa karayolunun 15’inci kilometresinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, Murat ve Şerif Turgut kardeşler öldü, Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan ise ağır yaralandı.
Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan yönetimindeki 32 AS 008 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 01 UAA 98 plakalı otomobil çarpıştı.
HAYATA VEDA ETTİLER
Kazada, Ayhan ile diğer araçtaki Murat ve Şerif Turgut kardeşler yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat ve Şerif Turgut kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Mehmet Ayhan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Murat ve Şerif Turgut kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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