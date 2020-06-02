02 Haziran 2020, Salı
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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 kardeş öldü, Ziraat Odası Başkanı yaralandı

Akçakale- karayolunun 15’inci kilometresinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, Murat ve kardeşler öldü, Başkanı ise ağır yaralandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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İKİ KARDEŞİN FECİ SONU!

Başkanı yönetimindeki 32 AS 008 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 01 UAA 98 plakalı otomobil çarpıştı.

HAYATA VEDA ETTİLER

Kazada, Ayhan ile diğer araçtaki Murat ve kardeşler yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat ve Şerif Turgut kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Mehmet Ayhan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Murat ve Şerif Turgut kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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