FETÖ’cü emekli asker sokağa çıkma kısıtlamasında yakayı ele verdi!! Mahrem imam teşhis etti
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, emekli üsteğmen sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü emniyet güçleri tarafından yakalandı. Emekli üsteğmeni FETÖ’nün etkin pişmanlıktan yararlanan bir askeri imamın teşhis ettiği ortaya çıkarken, üsteğmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberi...
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen bir soruşturmada gözaltına alınan M.A.K. isimli yüzbaşı, örgüt üyeliğini kabul ederek etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Bunun için ifadesine çarpıcı detaylara yer veren M.A.K., bir ilde görev yaparken mahrem imam olduğunu, Fetullahçı askerlerden himmet topladığını, düzenli bir araya gelip namaz kılıp, risale-i nur okuduklarını, ayda bir iki kez de Fetullah Gülen'in paylaştığı videoları internet üzerinden izlediklerini anlattı. Himayesinde olan askerleri tek tek anlatan ve görsellerle teşhis eden M.A.K.'nin ifadesi ardından FETÖ şüphelileri hakkında çeşitli illerde soruşturmalar başlatıldı.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA YAKAYI ELE VERDİ
Geçtiğimiz günlerde uygulanan sokağa çıkma yasağında emniyet güçlerince durdurularak kimlik kontrolü yapılan O.A. isimli şahıs hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. O.A.'nın mahrem imam tarafından teşhis edilen emekli bir üsteğmen olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Üsteğmen O.A.'nın, iddiaya göre her ay maaşının yüzde onu ile on beşi arasında bir miktar parayı himmet adı altında M.A.K.'ye verdiği, sohbetlere katıldığı ve FETÖ'nün kripto haberleşme ağı olan Bylock'u kullandığı ve kod adının Hasan olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde O.A.'nın ankesörlü aramalarda ardışık baz sinyali verdiği, FETÖ'nün askeri yapılanmasına bulunan imamlardan ikisiyle iltisaklı olduğu belirlendi. Emekli üsteğmen, FETÖ üyeliği kapsamında tutuklanma soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'nün talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle O.A.'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Soruşturma sürüyor.
DİLEK YAMAN/ SABAH
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