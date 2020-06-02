MSB'den flaş açıklama! İşte yeni celp dönemine ilişkin koronavirüs tedbirleri
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), haziran celp döneminde silah altına alınacak gençlerin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişiyle temasını sağlamak için garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda irtibat noktaları açılacağı bildirildi.
Bakanlık, haziran celp dönemine yönelik hazırlanan açıklamanın görüntülerini basın-yayın kuruluşlarıyla paylaştı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Binbaşı Pınar Kara'nın yaptığı açıklamanın yer aldığı görüntülerde, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) ile mücadele haziran celp döneminde alınacak önlemlere ilişkin bilgi verildi.
Bakanlığın Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin başarıyla devam ettiğini ifade eden Kara, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir." diye konuştu.
"MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ KİŞİ İLE TEMAS EDİN"
Kara, haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlü personele yönelik alınan tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:
"Katılış yapacakları birliklere ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile temas ederek birliklerine güvenli şekilde katılış yapmaları maksadıyla, garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacaktır. Bu irtibat noktalarına müracaat edenler, tahsis edilen araçlar ile doğrudan birliklerine ulaştırılacaktır. Bu nedenle, haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlü personelin katılış yapacakları birliklerin bulunduğu yerleşim merkezlerine ulaşmalarını müteakip, derhal garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda açılacak irtibat noktalarına müracaat etmeleri beklenmektedir."
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