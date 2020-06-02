İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a şok: Fabrikası mühürlendi! Yıkılacak...
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikasının orman arazisine, çiftliğinin ise TOKİ’ye ait araziye kurulduğunu iddia etmesinin ardından belirtilen fabrikada mühürleme yapıldı. Ekipler tarafından mühürlenen kısımda ilerleyen günlerde yıkım işlemi başlatılacağı öğrenildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın AK Parti milletvekillerine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Radiye Sezer Katırcıoğlu toplantıda, Türkkan'a ait çiftlik ve fabrikanın orman arazisi üzerine kurulduğunu iddia etti.
Katırcıoğlu, konu ile ilgili kendisine çeşitli belgelerin ulaştığını belirtti. Konu ile ilgili konuşan Katırcıoğlu, "Bunu, inanın benimle beraber hem Kocaeli hem de ülke kamuoyu öğrenmek isteyecek. Biliyorsunuz bu milletvekilinin ve iş adamının Kocaeli Dilovası'nda fabrikaları ve çiftlikleri var. Soruyorum belgelerle birlikte, Bay Lütfü Türkkan. Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi? İkinci sorum, belgemle birlikte Bay Lütfü Türkkan, Türkkan Çiftliği TOKİ arazisi üzerinde mi değil mi" dedi.
Katırcıoğlu'nun açıklamalarının ardından belirtilen fabrikaya giden Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından mühürlenen kısımda ilerleyen günlerde yıkım işlemi başlatılacağı öğrenildi.
Katırcıoğlu, konu ile ilgili kendisine çeşitli belgelerin ulaştığını belirtti. Konu ile ilgili konuşan Katırcıoğlu, "Bunu, inanın benimle beraber hem Kocaeli hem de ülke kamuoyu öğrenmek isteyecek. Biliyorsunuz bu milletvekilinin ve iş adamının Kocaeli Dilovası'nda fabrikaları ve çiftlikleri var. Soruyorum belgelerle birlikte, Bay Lütfü Türkkan. Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi? İkinci sorum, belgemle birlikte Bay Lütfü Türkkan, Türkkan Çiftliği TOKİ arazisi üzerinde mi değil mi" dedi.
Katırcıoğlu, Türkkan'dan bu soruları cevaplamasını beklediklerini ifade ederek, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin bu işin takipçisi olacağını belirtti.
Katırcıoğlu'nun açıklamalarının ardından belirtilen fabrikaya giden Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından mühürlenen kısımda ilerleyen günlerde yıkım işlemi başlatılacağı öğrenildi.
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