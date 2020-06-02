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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı

'te olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlayan , "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda geçirerek şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" dedi.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

, 'in Pervari ilçesinde olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun.'' ifadelerini kullandı.

Pervari'ye bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için görevli askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.

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