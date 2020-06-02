02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Kayseri'de FETÖ'ye operasyon!

Son dakika haberine göre; 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020
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KAYSERİ'DE FETÖ'YE OPERASYON!
Cumhuriyet Başsavcılığının /'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç astsubay, aktif görevde öğretmen ile ev hanımının da olduğu çeşitli mesleklerden 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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