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Son dakika: Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 4 PKK'lı daha teslim oldu

Son dakika haberi... açıklamasına göre; ve unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna çalışmaları neticesinde bugün 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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İÇİŞLERİ AÇIKLADI! PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

Son dakika haberine göre; emniyetin ikna çalışması sonucunda; 2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A., jandarmanın ikna çalışması sonucunda; örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

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