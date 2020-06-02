02 Haziran 2020, Salı
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İzmir'de sahte içki imalathanesine baskın: 2 gözaltı

'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri imalathanesi olduğu ileri sürülen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sahte içki ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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İZMİR'DE SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İhsan Alyanak Mahallesi'nde bulunan bir adreste imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler adrese yaptığı operasyonda 157 şişe sahte viski, 75 adet önlü arkalı şişe etiketi, 80 adet rulo halinde şişe etiketi, 100 adet viski şişesi kapişonu, bir adet 30 litre kapasiteli sahte içki karıştırmada kullanılan plastik bidon ve 30 adet boş şişeye el koydu. Olayla ilgili B.Y. ve M.O. isimli şüpheliler gözaltına alınırken başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



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