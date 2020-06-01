İsimsizler Hareketi yine provokasyon peşinde! Barış Çakan olayını çarpıtmaya kalktılar
Ankara Etimesgut’ta ölen Ağrılı Barış Çakan (20) olayı, terör örgütlerini destekleyen ve sokak hareketi çıkması için her türlü gayreti gösteren İsimsizler Hareketi’ne de fırsat doğurdu. Sabah’tan Damla Kaya’nın haberine göre; provokatör hesap İsimsizler, Barış Çakan olayını çarpıtıp ABD’de George Floyd’u öldürmesi ile bu olay arasında irtibat kurmaya çalışarak provokasyon içerikli paylaşımlar yaptı.
Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesap açmıştı. Ankara'da Etimesgut İlçesi'nde kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü söylenen Ağrılı Barış Çakan (20) olayı hakkında İsimsizler Hareketi, provokasyon içerikli paylaşımlar yapmaya devam etti.
ABD'DEKİ OLAYLARLA BAĞKURMAYA ÇALIŞTI
Türkiye'yi karıştırmaya yönelik paylaşımlarıyla bilinen İsimsizler Hareketi'nin paylaşımlarına bakıldığında, ABD'deki polisin siyasi George Floyd'u öldürmesi ardından başlayan olaylarla Türkiye'deki bu olay arasında bağ kurulmaya çalışıldığı görüldü. Tıpkı Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan bir kitle oluşturup sokak hareketlerini organize etmenin ve kargaşa çıkarmanın amaçlandığı paylaşımlarından anlaşılıyor. Sosyal medyayı manipüle eden bu hesap Ankara'daki suç olayıyla ilgili yalan içerik üretiyor.
İSİMSİZLER HAREKETİ "KATİL AKP" DEDİ
İşte terör örgütlerini destekleyen, farklı ideolojileri manipüle eden ve sokak hareketleri var etme özlemi duyan sosyal medya hesabı İsimsizler Hareketi'nin o yalan tweeti: "Bu gece Ankara'da 20 yaşındaki Barış Çakan isimli genç Kürtçe müzik dinlerken halk düşmanı ırkçı IŞİD zihniyeti tarafından katledildi. Herkesi #KatilAKP tagına katılarak ırkçılığa karşı ses vermeye çağırıyoruz!"
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Ankara Valiliği Barış Çakan'ın ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada, "31 Mayıs 2020 Pazar günü (dün) akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.
Ankara Valiliği, açıklamasına, "İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B. A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir" ifadeleri kullanıldı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca "Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikârdır" denildi. (Damla Kaya/Sabah)
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