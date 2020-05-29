Ayasofya'da Fetih Suresi okundu Yunanlar çıldırdı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü nedeniyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunması Yunan basınını çıldırttı. Yunan basını Ayasofya'da okunan Fetih Suresi'in canlı yayınladı. Yunan basını Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını, "İstanbul'da utanç görüntüleri" başlığıyla duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan etkinlikle, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü için hazırlanan programda Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okutulmasının da bulunması Yunan basınını şaşkına çevirmişti. Dün "Bu bir meydan okumadır" ifadeleriyle manşet atan Yunan basını, bu akşam çılgına döndü.
FETİH SURESİNİ CANLI YAYINDA TAKİP ETTİLER
Ayasofya'da Fetih Suresi ve Fetih Duası'nın okunması Yunan basını tarafından canlı yayınla verildi.
Yunan haber sitesi iefimerida "Ayasofya'daki duayı canlı olarak izleyin" başlığıyla o anları okuyucularıyla paylaştı.
Haberde ayrıca, İstanbul'un Fethi'nin canlandırıldığı anları için ise "Dua okuduktan sonra ve Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından, dikilen 'duvar' da Konstantinopolis'in düşüşünün bir temsili sergilendi" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'DA UTANÇ GÖRÜNTÜSÜ" BAŞLIĞI ATTILAR
Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okutulması birçok Yunan medyasının hedefi oldu.
Bazı basın organları "İstanbul'da utanç görüntüleri" başlığıyla Ayasofya'da Fetih Suresi okutulduğunu okurlarına duyurdu.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan 'Fatih'e selam
- Başkan Erdoğan etkinliğe video konferansla katıldı
- ‘Zincirleme FETÖ propagandası’ndan sabıkalı çıktı
- Başkan Erdoğan'dan Fatih sondaj gemisi paylaşımı
- Kamuda çalışan 60 yaş ve üzerinde olanlar...
- Siirt'te 2 terörist öldürüldü
- AK Parti hükümetine karşı ilk sokak eylemi
- Ayasofya'da İstanbul'un Fethi etkinliği başladı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya açıklaması
- FETÖ’den gözaltına alınan emir subayı böyle yakalandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ogm.eba.gov.tr: 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet liseler arası bilgi yarışması sonuçları sorgulama!
- Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!
- Son dakika: Düğün salonları 1 Haziran'da açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Plajlar ne zaman açılıyor? Denize girmek ne zaman serbest olacak? İstanbul, Antalya, Muğla...
- Uçak bileti satışta! İç hatlar uçuşlar ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?
- Tarih belli oldu! Kamuda idari izin ne zaman bitecek? Kronik hastalığı olanlar ne zaman işe başlayacak?
- SON DAKİKA! Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da nereler açılacak? Pazartesi yasaklar kalkıyor mu?
- Diyanet 2020: Kurban Bayramı tarihi ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri kaçta? Genelge yayımlandı!
- Bugün hangi yaş grubu sokağa çıkacak? 29 Mayıs çocuklar bugün dışarı çıkabiliyor mu? 0-14 yaş çıkabilir mi?
- Son dakika: 1343 genç için atama müjdesi! 2020 kamu kurum tercihleri ne zaman başlıyor? Tercihler nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça açılacak, kapanacak?