Ayasofya'da Fetih Suresi okundu Yunanlar çıldırdı

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan etkinlikle, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıldönümü için hazırlanan programda Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okutulmasının da bulunması Yunan basınını şaşkına çevirmişti. Dün "Bu bir meydan okumadır" ifadeleriyle manşet atan Yunan basını, bu akşam çılgına döndü.

FETİH SURESİNİ CANLI YAYINDA TAKİP ETTİLER

Ayasofya'da Fetih Suresi ve Fetih Duası'nın okunması Yunan basını tarafından canlı yayınla verildi.

Yunan haber sitesi iefimerida "Ayasofya'daki duayı canlı olarak izleyin" başlığıyla o anları okuyucularıyla paylaştı.

Haberde ayrıca, İstanbul'un Fethi'nin canlandırıldığı anları için ise "Dua okuduktan sonra ve Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından, dikilen 'duvar' da Konstantinopolis'in düşüşünün bir temsili sergilendi" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA UTANÇ GÖRÜNTÜSÜ" BAŞLIĞI ATTILAR

Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okutulması birçok Yunan medyasının hedefi oldu.

Bazı basın organları "İstanbul'da utanç görüntüleri" başlığıyla Ayasofya'da Fetih Suresi okutulduğunu okurlarına duyurdu.