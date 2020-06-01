01 Haziran 2020, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu! Dilek hemşire hayatını kaybetti

, Twitter'dan acı haberi duyurdu. 11 Nisan tarihinde koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan Hemşire Dilek Akçabelen yaşam savaşını kaybetti ve hayata gözlerini yumdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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