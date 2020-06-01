Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu! Dilek hemşire hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan acı haberi duyurdu. 11 Nisan tarihinde koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan Hemşire Dilek Akçabelen yaşam savaşını kaybetti ve hayata gözlerini yumdu.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum.
DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/KDn8srXkbJ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020
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