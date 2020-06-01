01 Haziran 2020, Pazartesi
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Mardin'de şafak operasyonu: PKK'lılar ve işbirlikçileri yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kapsamında sözde Ömeryan, Bagok ve Gaprıha/Stawre kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken milis ve işbirlikçilerine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki takibe alınan terör örgütüne yardım yataklık yaparak 'den kurye aracılığı ile gelen silah ve mühimmatı teslim alan ve 'nde gizleyen 10 şahsın evine şafak vakti operasyon düzenlendi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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PKK VE İŞBİRLİKÇİLERİNE ŞAFAK OPERASYONU!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019 Eylül ve Ekim aylarında etkisiz hale getirilen 4 örgüt mensubunun intikamını almak ve ilçe merkezinde bulunan kayyum ve güvenlik güçlerine eylem hazırlığında olan fakat hain emellerine ulaşamadan 2019 Aralık ayında jandarmanın yaptığı operasyonla etkisiz hale getirilen aralarında Deşti Karker kod Servet Demir'in de bulunduğu 4 kişilik terör örgütü üyesine 'den kuryeler aracılığı ile gelen silahları ve mühimmatları 'nde araziye gizleyerek örgüt mensuplarının temin etmesini sağlayarak yardım ve yataklık yapan 10 şahsın evine jandarma tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında H.B., A.Ö., B.Ö., N.D., M.N.D., İ.H.T., A.T., Y.Ç. ve E.A. gözaltına alınırken bir şahıs hakkında da yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.

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