01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da normalleşme takvimiyle birlikte balık tutmaya koştular

İstanbul'da normalleşme takvimiyle birlikte balık tutmaya koştular

salgınıyla mücadele kapsamında yasaklanan köprü ve sahillerde tutma yasağı gece yarısı itibarıyla kaldırıldı. Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar 'nde balık tutmaya koştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
ABONE OL
YASAK KALKTI! İLK İŞ BUNU YAPTILAR

salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle köprüler ve sahillerde tutmak yasaklanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren takviminin yürürlüğe girmesiyle birlikte balık tutma yasağı kalktı.

BALIK AVLADILAR

'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve normalleşme takviminin de yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlar 'nde balık tutmaya koştu. Gece saatlerinde birçok balıkçısı Galata Köprüsü'nde balık avladı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Bazı balıkçılar maske takarken bazıları ise maske takmadı. Sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlenen balıkçılar köprü üzerinde yoğunluk oluşturdu. Balıkçılar sabahın ilk saatlerine kadar balık tutmaya devam etti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA