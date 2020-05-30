CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun lakayıt türbe ziyareti tepki çekti
Fatih Sultan Mehmed Han’ın türbesini ziyaret eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak ve el parmaklarını oynatarak lakayıt yürüyüşü büyük tepki topladı. Vatandaşlar sosyal medyada o anlara tepkisini gösterdi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesini ziyaret eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun türbenin etrafında lakayıt şekilde dolaşması tepki çekti. İmamoğlu'nun ellerini arkadan bağlayarak ve el parmaklarını oynatarak türbenin girişinden çevresine doğru lakayıt yürüyüşü büyük tepki topladı. Sosyal medyada bu görüntülere tepki yağdı.
SANKİ İNGİLİZ GENERAL EDMUND ALLENBY
Sosyal medya kullanıcıs Faik Taşer görüntüler hakkında şu yorumu yaptı: "Çok rahatsız oldum bu görüntüden - Sanki bir işgal birliği komutanının İstanbul'u işgali edasıyla yürüyor türbeye - Sanki İngiliz General Edmund Allenby'in Kudüsü işgalinden sonra Selahattin Eyyübi'nin kabrine girişinin bugünkü yansıması."
NEREDE EDEP NEREDE HÜRMET
Bir başka sosyal medya kullanıcısı "Cumhuriyetin kuruluşu sonrası incelemeye gelen İngiliz Denetmen gibi eller geride." Bir diğer kullanıcısı, "Kibrin yürüyen cinsi" diyerek tepki gösterdi. Bir başka tepki gösteren sosyal medya kullanıcısı ise "Nerede EDEP nerede HÜRMET. Bide geçerken yan yan umursamaz bir şekilde bakıyor" dedi.
DAMLA KAYA - SABAH
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