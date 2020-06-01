Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?

1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? Türkiye'de koronavirüse karşı gösterilen büyük başarının ardından normalleşme için çalışmalar sürüyor. Normalleşme takviminin ikinci aşamasında kapalı olan bazı işletmeler yeniden kapılarını açacak. Bugün itibarıyla bazı yasaklar kalkarken, açılacak mekanların hangileri olduğu merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bBugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? İşte cevaplar...