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Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?
Bugün nereler açılacak? Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kontrollü normal hayat için adımlar atılmaya başladı. 1 Haziran yani bugün itibarıyla bazı işletmeler yeniden faaliyete geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'da kalkan yasakları ve açılacak yerleri açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? İşte 2020 normalleşme takvimi...
Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 09:20
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