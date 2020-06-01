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Haberler Galeri Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?

Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?

Bugün nereler açılacak? Koronavirüsle mücadelede birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kontrollü normal hayat için adımlar atılmaya başladı. 1 Haziran yani bugün itibarıyla bazı işletmeler yeniden faaliyete geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'da kalkan yasakları ve açılacak yerleri açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? İşte 2020 normalleşme takvimi...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 09:20
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Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?

1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? Türkiye'de koronavirüse karşı gösterilen büyük başarının ardından normalleşme için çalışmalar sürüyor. Normalleşme takviminin ikinci aşamasında kapalı olan bazı işletmeler yeniden kapılarını açacak. Bugün itibarıyla bazı yasaklar kalkarken, açılacak mekanların hangileri olduğu merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bBugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? İşte cevaplar...

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Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

Şehirler arası seyahat yasağı tüm illerde 1 Haziran itibarıyla sona erdi.

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Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?

ÇAY BAHÇESİ, KAFE, RESTORAN, YÜZME HAVUZLARI AÇILIYOR

1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

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Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?

KAMU PERSONELİNE YÖNELİK İDARİ İZİN

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran itibarıyla normal mesailerine başlayacak.

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Bugün nereler açılacak? Normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri?

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ

Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.