Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Dilek hemşire açıklaması
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiği ile ilgili haberler üzerine bir paylaşımda bulundu. Dilek hemşirenin sağlık durumyla ilgili son durumu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında;
"DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR." ifadelerine yer verdi.
DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR. pic.twitter.com/eLYHbenSlx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020
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