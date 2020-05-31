Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Dilek hemşire açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında;

"DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR." ifadelerine yer verdi.