İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi...İçişleri: Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te düzenlenen operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: GRİ LİSTEDE YER ALIYORDU
Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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