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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirlendi.

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 'te düzenlenen operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: GRİ LİSTEDE YER ALIYORDU
Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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