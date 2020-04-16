İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Cumhuriyet gazetesine soruşturma" açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait meskenin adres bilgilerini yayımladığı ve bu bilgilerin diğer yayın organlarıyla birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığını bildirdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 16 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken CHP yaşananları özetledi" başlığı altında, "Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor" ifadelerinin geçtiği bir haber yayımlandığı belirtildi.
Açıklamada, tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.
Aynı gazetenin 14 Nisan tarihli sayısında, "Boğazda kaçak var" başlığı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait ikametgah olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafının yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş ve soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmanın konusu, kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayımlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır.
Bununla birlikte, Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP-İP-HDP'ye "İnfaz düzenlemesi" eleştirisi
- Başsavcılıktan Cumhuriyet Gazetesi’ne yalanlama
- Türkiye için güzel haber! Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
- Mustafa Destici'den Meclis'teki partilere çağrı
- Özel bankalar kredi musluklarını neden kapattı?
- 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?
- İşte "EBA canlı sınıf" uygulamasından ilk görüntüler
- İşçilerden İmamoğlu'na isyan: Hiç aç kaldın mı?
- LGS tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı
- Gamze Pala'nın katledilmesi! Bakanlık devreye girdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
- Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama! İşte güncel liste...
- Doların ateşi sönmüyor! Bugün dolar ne kadar oldu? 16 Nisan euro ve dolar kaç lira? Güncel döviz kurları
- A101 16 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel katalog
- Vakıfbank 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- MEB açıklamaları: Yaz tatilinde okullar açık mı? Yazın telafi eğitimi var mı? Okullar ne zaman açılacak?