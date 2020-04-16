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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Cumhuriyet gazetesine soruşturma" açıklaması

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Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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BAŞSAVCILIKTAN CUMHURİYET GAZETESİNE SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait meskenin adres bilgilerini yayımladığı ve bu bilgilerin diğer yayın organlarıyla birlikte üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu gerekçesiyle soruşturma açıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 16 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Cumhuriyet'e terör soruşturmasıyla gözdağı verilmeye çalışılırken yaşananları özetledi" başlığı altında, "Başsavcılık kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına kanun dışılığa geçit veriyor" ifadelerinin geçtiği bir haber yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, tamamen gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı haberler nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Aynı gazetenin 14 Nisan tarihli sayısında, "Boğazda kaçak var" başlığı altında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na ait ikametgah olarak kullanılan meskenin adres bilgileri ve fotoğrafının yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bilgilerin diğer yayın organları ile birlikte üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiş ve soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmanın konusu, kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayımlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır.

Bununla birlikte, Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."

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