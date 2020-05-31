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İntikamı alınan şehit Binbaşı Zafer Akkuş’un babası: Bugün benim bayramım

Bitlis’te teröristler tarafından şehit edilen ve intikamı alınarak katilinin öldürüldüğü haberi İçişleri Bakanı tarafından duyurulan Samsunlu şehit Binbaşı ’un babası emekli astsubay , "Bugün benim bayramım" dedi.

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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İNTİKAM ALINDI! ŞEHİDİN BABASI: BUGÜN BENİM İÇİN BAYRAM
Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaparken terör örgütleri tarafından 19 Temmuz 2019 tarihinde şehit edilen Samsunlu Binbaşı 'un (48) katilinin öldürülerek intikamının alındığı İçişleri Bakanı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Şehit binbaşının Samsun'un Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşayan emekli astsubay olan babası 76 yaşındaki 'a müjdeli haber Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından telefonla bildirildi.

Şehit babası Rüştü Akkuş, sevindirici haberi alır almaz hemen yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet ederken giydiği üniformasını üzerine giyerek şehit oğlunun kabrini ziyaret etti.



"TERÖRİSTLER CEHENNEME GÖNDERİLDİ"

Dua eden baba Rüştü Akkuş, "İlk haberi Samsun Valimizden aldım. 'Oğlunuzu şehit eden teröristler cehenneme gönderildi' dedi. Çok mutlu oldum. Tabi onlar oğlumu öldürmekle cennete gönderdiler bizleri de dahil olmak üzere. Onlar da cehenneme gitti. Biz askeriz. Ben 37 yıllık emekli astsubayım. Bugün benim bayramın. Onun için elbiseli giydim. Misafirleri karşılıyorum. Mutlu oldum. Allah bugünlerden geri koymasın. 3 oğlum daha var. Üçü de vatanımıza feda olsun. Biz feda olmadıkça vatan olmaz. Bu toprak ancak uğrunda ölen varsa vatandır" dedi.



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