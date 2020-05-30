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Son dakika: YÖK'ten flaş yatay geçiş kararı! O şart kaldırıldı

Son dakika haberine göre Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunanlar dışındaki programların kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıt kaldırıldı.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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YÖK'TEN FLAŞ KARAR! O ŞART KALDIRILDI

'ten yapılan açıklamada "Yükseköğretime girişte başarı sıralaması şartı bulunan "Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik ve Mimarlık" programları dışındaki yükseköğretim programlarının kontenjanlarındaki %50 kısıt kaldırılarak, bu programlara yurt içi yatay geçiş kontenjanı kadar yurt dışı kontenjan ayrılabilmesine imkan tanındı." denildi.

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