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Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı? |Video

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Giriş: 30.05.2020 12:29
Güncelleme:30.05.2020 12:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından 30-31 Mayıs tarihleri arasında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gelişme üzerine özellikle YKS adayları "Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Nüfus müdürlüklerinin YKS adaylarının işlemlerini yapabilmesi için hafta sonu açık olacağı duyuruldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler tarafından çok fazla araştırılmaya başlanan nüfus müdürlüğü saatlerini haberimizde derledik. Bu hafta sonu yani 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağında açık olan kurumlar arasında nüfus müdürlükleri de yer alıyor mu? Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı, hangi saat aralığında hangi hizmetleri veriyorlar? Yeni kimlik belgesi başvurusu nasıl yapılır, ücreti nedir? İşte merak edilenler…

NUFÜS MÜDÜRLÜKLERİ 30-31 MAYIS AÇIK OLACAK MI?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için sokağa çıkma yasağının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arasında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin faaliyet göstereceğini duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Kuruma gitmeden önce başvuru ücretinin yatırılması gereklidir.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart: 25,00 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart: 25,00 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 25,00 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 50,00 TL

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kimlik kartı bedeli; vergi dairesi müdürlüklerince, Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT Şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.

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