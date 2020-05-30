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Muharrem İnce Canlı yayını terk edip prim yapmaya çalışmıştı! Gerçek ortaya çıktı

'li , 'da Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Neden programına konuk oldu. Daha önce kendisine de iletildiği gibi Başkan Erdoğan'ın konuşmasının başlamasıyla yayın kesildi. Bunun üzerine İnce sanki bilgisi yokmuş gibi bir anda tepki göstererek canlı yayını terk etti. Olayı şova çeviren İnce ile ilgili Haber Global'dan açıklama gelirken İletişim Başkanı sert tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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İNCE ŞOV'A SERT CEVAP! GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Program esnasında haber kanalının planlandığı ve 'ye bilgilendirildiği şekilde programın kesilip yayının Başkan Erdoğan'a bağlanması 'li İnce'yi rahatsız etti.

CHP'li Muharrem İnce katıldığı programın Başkan Erdoğan'a bağlanması üzerine yayını terk etti CHP'Lİ MUHARREM İNCE KATILDIĞI PROGRAMIN BAŞKAN ERDOĞAN'A BAĞLANMASI ÜZERİNE YAYINI TERK ETTİ

MEDYA CAMİASINA İFTİRA!
Başkan Erdoğan'a bağlanılmasını hazmedemeyip "Gururumla kimseyi oynatmam. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor" gibi ifadelerle kriz çıkaran Muharrem İnce'ye İletişim Başkanı 'dan sert tepki geldi. Bu tavrın medya camiasına da iftira mahiyeti taşıdığını vurgulayan Altun "Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması şu şekilde;

"Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk.

"KABUL EDİLEMEZ"

Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez.

Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ŞAHSINA YÖNELİK BİR HAKARET, İFTİRA VE KARALAMA FURYASI BAŞLATMAYA ÇALIŞILIYOR"

Her hadiseyi fırsat bilip hasmane bir tutumla Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir hakaret, iftira ve karalama furyası başlatmaya çalışan bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz.

HABER GLOBAL'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA
'den CHP'li Muharrem İnce'nin canlı yayını terk etmesi sonrası açıklama yapıldı.

Haber Global'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyunun Bilgisine

Sayın Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize "Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm" dedi.

MUHARREM İNCE'YE SADECE 3 CHP'Lİ DESTEK ÇIKTI

Muhharrem İnce'nin şovuna, sadece CHP'li , Özkan Yalım ve Özcan Özel'in destek vermesi dikkat çekti.

Katıldığı programın Başkan Erdoğan'a bağlanması üzerine yayını terk eden CHP'li Muharrem İnce'ye cevap KATILDIĞI PROGRAMIN BAŞKAN ERDOĞAN'A BAĞLANMASI ÜZERİNE YAYINI TERK EDEN CHP'Lİ MUHARREM İNCE'YE CEVAP

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