Muharrem İnce Canlı yayını terk edip prim yapmaya çalışmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Program esnasında haber kanalının planlandığı ve Muharrem İnce'ye bilgilendirildiği şekilde programın kesilip yayının Başkan Erdoğan'a bağlanması CHP'li İnce'yi rahatsız etti.

MEDYA CAMİASINA İFTİRA!

Başkan Erdoğan'a bağlanılmasını hazmedemeyip "Gururumla kimseyi oynatmam. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor" gibi ifadelerle kriz çıkaran Muharrem İnce'ye İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi. Bu tavrın medya camiasına da iftira mahiyeti taşıdığını vurgulayan Altun "Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması şu şekilde;

"Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk.

"KABUL EDİLEMEZ"

Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ŞAHSINA YÖNELİK BİR HAKARET, İFTİRA VE KARALAMA FURYASI BAŞLATMAYA ÇALIŞILIYOR"

Her hadiseyi fırsat bilip hasmane bir tutumla Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir hakaret, iftira ve karalama furyası başlatmaya çalışan bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz.

HABER GLOBAL'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Haber Global'den CHP'li Muharrem İnce'nin canlı yayını terk etmesi sonrası açıklama yapıldı.

Haber Global'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyunun Bilgisine

Sayın Muharrem İnce'ye bu akşamki yayın öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fetih kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize "Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm" dedi.

MUHARREM İNCE'YE SADECE 3 CHP'Lİ DESTEK ÇIKTI

Muhharrem İnce'nin şovuna, sadece CHP'li Atilla Sertel, Özkan Yalım ve Özcan Özel'in destek vermesi dikkat çekti.