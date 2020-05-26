Son dakika: Üniversitedeki dönem sonu sınavları nasıl yapılacak? YÖK açıkladı
Son dakika haberine göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde dijital ortamda gerçekleştirilecek dönem sonu sınavların temel ilkelerini belirledi. Buna göre sorular rastgele seçilecek, sınav esnasında tam ekran kullanılacak ve tarayıcı kilidi işlevselleştirilecek.
YÖK, Covid-19 salgını nedeniyle üniversitelerde yüz yüze gerçekleştirilemeyecek dönem sonu sınavlar ile ilgili ilkeleri belirleyerek üniversitelere bildirdi.
Dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirmeye ilişkin ilkeler, YÖK bünyesinde çeşitli üniversitelerden uzaktan öğretim alanında uzman öğretim üyeleri tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlendi. Üniversitelere gönderilen yazıda, öğrencilere teknik destek sağlanmasından sınav güvenliğine kadar dijital sınavlarda uygulanacak bütün ilkeler sıralandı.
ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİRLİK ESAS ALINACAK
Buna göre, küresel salgın döneminde dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi sınav puanlarının yanı sıra mümkün olduğunca ödev, proje, tartışma ile Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) aktivitelerine katılım gibi değerlendirmelerin de teşvik edilmesi sağlanacak.
Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda 'şeffaf ve denetlenebilirlik' esas alınarak, ÖYS'nin veya dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirleri uygulanacak. Bu tedbirler arasında soruların rastgele seçilmesi, tam ekran ve tarayıcı kilidinin işlevselleştirilmesi yer alıyor. Üniversitelerde çevrimiçi sınav uygulamaları konusunda öğretim elemanları ve öğrenciler için bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapılacak.
Sınav başlamadan önce sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrenci sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmeler gerçekleştirilecek.
SINAVA GİREMEYENLER İÇİN TELAFİ SINAVI OLACAK
Sınava girecek öğrencilerin e-Devlet kapısı üzerinden sisteme girişlerine, imkanlar dahilinde öncelik verilecek.
Dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik teknik destek sağlamak amacıyla yeni çözümler üretilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin alternatif çevrimiçi erişim yollarının kullanılmasına izin verilecek.
Öğrencilere, bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere gerektiği takdirde Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet olanaklarına erişim imkanı sağlanabilecek.
Kabul edilebilir sebeplerle sınava giremeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkanı verilecek. Teknik problemler yaşayan öğrencilerin sınavı tamamlamaları için gerekli prosedürler belirlenecek.
İNTİHAL TESPİT PROGRAMLARI KULLANILABİLECEK
Ödev, proje ve araştırma raporlarının değerlendirilmesinde intihal tespit programları kullanılabilecek. Çevrim içi değerlendirmelerde, sınavın türüne uygun olarak öğrencilere yeterli süre verilecek.
Dezavantajlı, engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacak. Mezuniyet durumundaki öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından gerekli düzenlemeler yapılacak.
Kurumsal sistemler üzerinde yürütülmeyen sınavlar 'şeffaf ve denetlenebilir' olması için ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınacak ve arşivlenecek. Öğrencilere verilen ödev ve proje çalışmalarında dersin kredisi ve Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemi (AKTS) iş yükü göz önünde bulundurulacak.
Ayrıca üniversitelerde dijital ortamlardaki sınav sürecinin aksamadan yürütülmesi için öğrencilerin teknik ve idari destek alabileceği yapılanmalar oluşturulacak.
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