Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
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