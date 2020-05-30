30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyine operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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PKK'YA DARBE! TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

, 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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