30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Yarın büyük gün!

Son dakika haberine göre;  hesabından 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların yarın dışarı çıkacak olması ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, maske ve sosyal mesafe uyarısına yer verildi.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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, yarın dışarı çıkacak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları hesabından yaptığı açıklama ile uyardı. , saat 14.00 ile 20.00 arasındaki kısıtlı zamanda maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler.

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