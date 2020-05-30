Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Yarın büyük gün!
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların yarın dışarı çıkacak olması ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, maske ve sosyal mesafe uyarısına yer verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın dışarı çıkacak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile uyardı. Bakan Koca, saat 14.00 ile 20.00 arasındaki kısıtlı zamanda maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler.
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