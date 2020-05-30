Bakan Kurum açıkladı: Elazığ'da konutlar 1 yıl içinde teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Elazığ'a geldi. Havalimanında karşılanan Bakan Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ ile Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6.8'lik depremin hemen sonrasında yapımı başlanılan konutları inceledi.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Önce Yazıkonak beldesine geçen Bakan Kurum, burada 32 bloktan oluşan 381 konutun yapıldığı şantiye alana geçti. Yüzde 50 oranında kaba inşaatı tamamlanan 381 konutun yer aldığı şantiye alanında örnek daireye giren Bakan Kurum, ilgililerden bilgi aldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGESİNE GEÇTİ

Ardından bölgede yapılan futbol sahasına geçen Bakan Kurum, beraberindekilerle kaleye şut çekti. Daha sonra Kurum, Karşıyaka Mahallesi Kentsel dönüşüm bölgesine geçti. Şantiye alanlarını inceleyen Bakan Kurum burada da ilgililerden bilgi aldı.Bakan Kurum'un Sürsürü Mahallesi'nde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nın bulunduğu bölgede yapılan konutları inceleyerek, burada Elazığ'daki son durum ve ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vereceği bildirildi.

1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Bakan Kurum'a incelemelerde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, TOKİ ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti. Bakan Murat Kurum, Elazığ'daki konutların 1 yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da yaklaşık 19 bin 300 bağımsız bölümden oluşan konut çalışmasını başlattık ve bu çalışma gerçekten yeni Elazığ için Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterilebilecek. Depremin hemen ardından başlayan çalışmayla konutlar bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek." dedi.